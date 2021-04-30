Нуланд будет курировать политическое направление в Госдепе США

Сенат США в ходе голосования утвердил Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Ранее ее кандидатуру одобрил комитет сената по иностранным делам.



Должность, которую займет Нуланд, — третья по степени важности в Госдепе после госсекретаря и первого заместителя госсекретаря.



Глава госдепа Энтони Блинкен в твиттере уже поздравил Нуланд с назначением.



Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем — как в демократических, так и в республиканских администрациях. В годы президентства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет русским языком.



Нуланд запомнилась, в частности, частыми посещениями Украины во время акций протеста в 2013-2014 годах. В то время она как раз курировала в госдепартаменте вопросы, связанные с Европой и Евразией.