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Донетчина максимально приближена к переходу в «красную» зону карантина – Кириленко

29 апреля 2021, 14:50

Донетчина максимально приближена к переходу в «красную» зону карантина – Кириленко

Донецкая область сейчас максимально близка к переходу в «красную» зону карантина. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в четверг.

«По показателям Донецкая область сейчас находится в зоне, максимально приближенной к "красной". По цвету мы все-таки остаемся в "оранжевой" зоне, но если решение будет принято государственной комиссией по ТЭБ и ЧС (техногенно-эконологической безопасности и чрезвычайным ситуациям – Ред.), мы готовы к переходу и более строгим ограничениям», – сказал Кириленко.

Он отметил, что ситуация пока стаблизировалась.

«Если брать статистические показатели, которые есть, мы видим именно стабилизацию ситуации в части загруженности коек больными [с коронавирусом]. Это один из основных показателей, который существенно влияет на переход из одной зоны карантина в другую», – добавил глава области.

Всего на Донетчине с начала пандемии было подтверждено 79 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 60 572 человека выздоровели, 1 721 пациент умер.

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