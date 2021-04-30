«ДНР» «узаконила» присвоение украинской государственной и коммунальной собственности

Группировка «ДНР» признала своей украинскую государственную и коммунальную собственность, расположенную на подконтрольной ей территории. Соответствующий «закон» принял сегодня «народный совет ДНР», передает пресс-служба «ведомства».



Принятый «закон» предусматривает, что «недвижимое имущество, находившееся в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается собственностью ДНР или муниципальной».



Также «документом» определяется порядок проведения «регистрации прав» на такое недвижимое имущество, устанавливается механизм передачи имущества, «перешедшего в собственность ДНР», в «муниципальную собственность».



В «народном совете» утверждают, что таким образом «урегулированы имущественные отношения по распоряжению недвижимостью, собственники которой устранились от обязанности ее содержания».



«Закон» отправят на подпись главе «ДНР» Денису Пушилину, и он вступит в силу через 10 дней после его опубликования.