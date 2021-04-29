Дома, квартиры, земельные участки: «ДНР» ввела новый порядок выявления и признания «бесхозным» недвижимого имущества

На подконтрольной группировке «ДНР» территории начнет действовать новый порядок выявления, учета и принятия в «муниципальную собственность» бесхозной недвижимости и выморочного имущества. Соответствующий «указ» 28 апреля подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



«Документом» предусматривается, что указанные процедуры будут проводить «администрации» городов и районов.



Под действие «указа» попадают: жилые дома и помещения, хозяйственные здания и сооружения, «имеющие признаки бесхозяйных вещей», а также выморочное имущество – жилые помещения, земельные участки и иное имущество, оставшееся после умерших владельцев, которое не оформили наследники.



Согласно утвержденному порядку, сведения о таком имуществе могут сообщить любые физические или юридические лица, после чего «администрации» городов и районов проводят процедуру признания имущества «бесхозяйным». А именно: проводится публикация объявления о таком имуществе, сбор информации о возможных собственниках и самом объекте недвижимости.



«Документ» предусматривает, что если по истечении 30 дней после публикации объявления собственники или наследники не объявляются и не подтверждают свои права, имущество признается «бесхозяйным», ставится на учет и передается сначала «на хранение» местной «администрации», а через год по решению «суда ДНР» имущество переходит в «муниципальную собственность». За этот год с момента постановки на учет собственники или наследники могут доказать свои права на имущество, но уже через «суд».

Ранее «ДНР» создала так называемую межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозяйственными недвижимыми вещами. «Комиссия» рассматривала заявления разных «органов ДНР», которые выявили недвижимость, «имеющую признаки бесхозности». Теперь полномочия по выявлению, учету и принятию в «муниципальную собственность» признанного «бесхозяйным» имущества переданы «администрациям» в городах и районах.