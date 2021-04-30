В Италии задержали участника НВФ «Л-ДНР». Он бывший полицейский

В Италии полиция задержала мужчину, который воевал против Украины на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.



По информации МВД, итальянские правоохранители разыскали 50-летнего бывшего полицейского из Кальяри, который воевал на Донбассе в рядах боевиков.



«В 2015 году он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан – наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов», – рассказали в МВД о подробностях дела.



Однако сейчас против этого мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.



Как отметили в МВД, спецподразделению, которое проводит расследование, уже удалось отследить многочисленные банковские транзакции на личный счет подозреваемого, поступавшие из так называемой «ДНР», а также изъять фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрения следствия.