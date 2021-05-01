Более 8 500 случаев коронавируса выявили в Украине за последний день апреля

За пятницу, 30 апреля, в Украине выявили 8 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 523 случая меньше, чем днем ранее. Об этом сообщается на сайте системы СНБО по мониторингу болезни.



Кроме того, вчера выздоровели 14 956 пациентов, а умер 351 человек.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 078 086 человек. Из них 1 670 481 пациент выздоровел, а 44 436 случаев завершились смертью. Продолжают болеть 363 169 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), Киеве (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.



В предпраздничную пятницу провели 83 336 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



По данным Минздрава, 30 апреля 49 985 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 752 295 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 260 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.