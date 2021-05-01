«Никто не знает, что в голове у Путина»: Кулеба призвал ЕС начать готовить новые санкции против России

Сейчас не стоит ожидать от Евросоюза введения новых секторальных санкций против России. В то же время ЕС может начать подготовку нового пакета ограничений, чтобы оперативно его применить в случае необходимости. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».



По его мнению, начало разработки новых секторальных санкций произведет сдерживающий эффект на Россию. Кроме того, это позволит не терять время на их разработку в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.



«Сейчас не надо их [санкции] ожидать. Моя цель в Брюсселе была сказать очень простую вещь: уважаемые коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы в принципе начали подготовку – это уже окажет сдерживающий эффект на Россию. А во-вторых, если все-таки начнется война, вы будете готовы мгновенно применить их против России», – сказал Кулеба.



Он напомнил ситуацию, когда в 2014 году ЕС также не спешил с введением секторальных санкций, но после сбитого рейса MH17 все поменялось кардинальным образом.



«До уничтожения MH17 европейцы тоже не хотели слышать о серьезных секторальных санкциях. Но когда самолет сбили, то санкции были мгновенно введены. Сигнал Украины сейчас очень простой – не тратьте время, будьте готовы, потому что никто не может спрогнозировать, что в голове Путина», – подчеркнул глава украинского МИД.