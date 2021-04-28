В Европарламенте подготовили резолюцию о жестких санкциях против России, если она решится на военное вторжение в Украину

В Европейском парламенте подготовили проект резолюции, в которой предусматривается введение Евросоюзом жестких санкций против Российской Федерации в случае эскалации конфликта на Донбассе и полномасштабного военного вторжения в Украину. Проект опубликован на сайте Европарламента.



Авторы резолюции просят ЕС отключить Россию от платежной системы SWIFT, а также заморозить все активы и отменить визы олигархов, приближенных к российской власти, и членов их семей.



«В случае, если такое военное наращивание (российских сил у границ Украины – Ред.) в будущем трансформируется во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен четко указать, что цена такого нарушения международного права и норм будет суровой», – указано в документе.



Также в проекте резолюции подчеркивается необходимость уменьшения зависимости ЕС от российской энергетики. Институты блока и всех государств-членов призывают прекратить завершение строительства «Северного потока-2» и требовать остановки строительства атомных электростанций, построенных «Росатомом».



Кроме того, Совет Европы призывают разработать «действенный стратегический подход к отношениям Евросоюза с Россией» и определить «четкие красные линии» в сотрудничестве с РФ.



В проекте резолюции содержатся положения о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и причастностью российских спецслужб к взрывам в Чехии.