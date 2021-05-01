Украина надеется, что Россия даст боевикам приказ не стрелять на Пасху – глава МИД

Украинская сторона надеется, что Россия даст приказ подконтрольным ей вооруженным формированиям не стрелять на Пасху на Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в «Субботнем интервью» на «Радио Свобода».



Кулеба прокомментировал ситуацию в Трехсторонней контактной группе, которая не смогла достичь договоренности о «пасхальном перемирии» на Донбассе.



«Будем надеяться, что Россия все же не только формально подчеркивает свою преданность православной традиции, но действительно с уважением отнесется к празднику и прикажет своим солдатам на Донбассе не стрелять», – сказал глава МИД.



Он также отметил, что приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границ Украины – не означает деэскалацию.



«Даже если они сейчас все теоретически отведут, мы должны помнить, что они с такой же скоростью всего лишь за несколько недель могут развернуть эту армаду снова вдоль нашей границы и создать эту угрозу», – подчеркнул Кулеба.