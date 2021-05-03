Блинкен: мы внимательно наблюдаем за отводом российских сил от границы с Украиной

Россия начинает отводить войска от границы с Украиной. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью CBS.



«Мы очень, очень внимательно следим за этим», — добавил главный дипломат США.



Блинкен подчеркнул, что Россия накопила больше сил на границе с Украиной «с 2014 года, когда Россия провела вторжения».



Он заявил, что четкого понимания намерений Путина в регионе нет.



«Я не могу сказать, что нам известны намерения Путина. Есть ряд вещей, которые он может выбрать. В течение последних несколько дней мы, очевидно, видели намерение убрать некоторые из этих сил и некоторые из них действительно начали отход», — сказал он.

На этой неделе Блинкен планирует посетить Украину. По заявлениям Госдепа США, во время визита Блинкен «подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом длительной российской агрессии».



Он также поддержит продление прогресса институциональных реформ в Украине и преодоление коррупции, что есть ключевым для укрепления украинских демократических учреждений, экономического благосостояния и евроатлантического будущего».