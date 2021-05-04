Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Колесников подтвердил, что создает новую партию

04 мая 2021, 23:23

Колесников подтвердил, что создает новую партию

Борис Колесников, бывший нардеп от Партии регионов и «Оппозиционного блока», министр в правительстве Николая Азарова, подтвердил, что создает новую политическую партию.

«Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина — наш дом". Его основная идея — собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить», — рассказал Колесников «Радио Свобода».

По его словам, презентация политсилы состоится в течение следующих 30 дней и она не будет партией одного региона.

«У нас есть специалисты и из Львова, и из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из "Оппозиционного блока" у партии пока нет никого, а из "Партии регионов" — несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде», — отметил Колесников.

Он подчеркнул, что созданием партии «Украина — наш дом» он занимается самостоятельно.

Днем ранее, 3 мая, пресс-служба Бориса Колесникова распространила сообщение от его имени, в котором создание новой политсилы отрицалось. Сегодня Колесников сказал журналистам, что «произошло некоторое недоразумение» и объявил о работе над созданием новой партии.

Еще по теме

Люди
Борис Колесников
Организации
Украина — наш дом

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:53
«ДНР»: 164 человека заболели, 10 — умерли от COVID-19
10:01
«ЛНР» заявила об одной смерти от COVID-19
22:40
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
09:14
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от COVID-19
23:32
Донбасс. Итоги недели 26 апреля - 2 мая
14:04
В Макеевке сгорели четыре дачных дома и хозяйственная постройка
12:53
В Донецке будут три дня перекрывать движение машин из-за репетиции парада
09:26
«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом
08:38
Более 5 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за первый день мая
22:20
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
21:11
Задолженность свыше 600 миллионов рублей: В «ДНР» рассказали, когда отключают воду должникам
19:47
«Гоструд ДНР» выявил многомиллионную задолженность по зарплате и нарушения на «Донецкгормаше»
16:02
«ДНР»: 209 заболевших COVID-19 и 13 умерших за сутки
15:11
«ДНР»: Супружеская пара подорвалась в лесополосе на окраине Горловки
12:22
«Износ от 70 до 90%». В «ДНР» рассказали о проблемах с водоснабжением
все новости
23:23
Колесников подтвердил, что создает новую партию
22:43
Байден допускает встречу с Путиным в июне
22:05
Расследователи обнаружили многомиллионные покупки произведений искусства через оффшоры Порошенко. Его юристы назвали это «фейком»
21:41
В Краматорске будут стрелять, горожан просят сохранять спокойствие
20:59
С 5 мая «Укрзализныця» снимает все карантинные ограничения на движение поездов
20:42
Три группы украинских ученых разработали прототипы вакцин от COVID-19 – Данилов
20:21
Зеленский: В Украине решается будущее Европы
19:55
Строят блиндаж: На въезде в промзону Авдеевки обустраивают мемориал погибшим украинским военным
19:12
Беспилотник боевиков пересек линию соприкосновения: Штаб ООС сообщил о новых обстрелах на Донбассе
18:20
Еще 4 области могут покинуть «красную» зону карантина в ближайшие дни – Минздрав
17:56
В Мариуполе возобновляют очное обучение в школах
17:34
Спецпроект. Отдыхаем дома: Чем привлекает Геническ
16:37
Пенсионер погиб из-за подрыва во время уборки кладбища на Донетчине
15:16
На Луганщине — 21 новый случай COVID-19 и одна смерть
13:42
На Донетчине коронавирусом заразились еще 324 человека
все новости
ВИДЕО
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция