Колесников подтвердил, что создает новую партию

Борис Колесников, бывший нардеп от Партии регионов и «Оппозиционного блока», министр в правительстве Николая Азарова, подтвердил, что создает новую политическую партию.



«Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться "Украина — наш дом". Его основная идея — собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить», — рассказал Колесников «Радио Свобода».



По его словам, презентация политсилы состоится в течение следующих 30 дней и она не будет партией одного региона.



«У нас есть специалисты и из Львова, и из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из "Оппозиционного блока" у партии пока нет никого, а из "Партии регионов" — несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде», — отметил Колесников.



Он подчеркнул, что созданием партии «Украина — наш дом» он занимается самостоятельно.



Днем ранее, 3 мая, пресс-служба Бориса Колесникова распространила сообщение от его имени, в котором создание новой политсилы отрицалось. Сегодня Колесников сказал журналистам, что «произошло некоторое недоразумение» и объявил о работе над созданием новой партии.