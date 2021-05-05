Прокуратура вычислила еще двоих боевиков, которые в Донецке издевались над задержанными

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам Украины, которые участвовали в деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Их подозревают в жестоком обращении с пленными украинскими военнослужащими, а также в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в среду.



«Досудебным расследованием установлено, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из "тюрем" оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела», – говорится в сообщении.



Другой подозреваемый с апреля 2014 по февраль 2016 года, будучи охранником той же незаконной тюрьмы, унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.



«Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским Конвенциям», – подчеркивают в Офисе генпрокурора.



Указанные случаи – не первые. Украинские правоохранители установили уже более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в так называемых тюрьмах «Л-ДНР» на неподконтрольной территории.



«Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах несвободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участниками незаконных вооруженных формирований РФ удерживалось более 3,5 тысяч человек», – добавили в прокуратуре.