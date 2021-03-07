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Дороги, троллейбусное сообщение, областная больница. Гайдай рассказал о планах Луганской ОГА на год

07 марта 2021, 15:34

Дороги, троллейбусное сообщение, областная больница. Гайдай рассказал о планах Луганской ОГА на год

В этом году на Луганщине планируют реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе публичного отчета за 2020 год.

В первую очередь он отметил ремонт дорог. «Из амбициозных планов на этот год – мы должны закончить ремонтировать почти все основные магистральные дороги на Луганщине», – сказал Гайдай.

Далее он назвал проект по строительству многопрофильной областной больницы.

«Мы пытаемся сейчас лоббировать подписание договора по строительству областной больницы, которой сейчас на Луганщине нет. Это должна быть большая современная больница из нескольких отделений с современным оборудованием. Из-за российской агрессии у нас это выглядит как отдельные корпуса в отдельных городах области», – пояснил глава ОГА.

По его словам, еще одно направление, которое планируется реализовать, – организация троллейбусного сообщения между городами области.

«О троллейбусном сообщении раньше говорили, как о фантастическом проекте, а мы уже перешли к обследованию будущих маршрутов. В ближайшее время мы будем заказывать технические условия, и надеюсь, что к лету сможем начать тендеры. Возможно, даже какая-то проектная организация, которая выиграет тендер, уже начнет разрабатывать этот проект», – рассказал Сергей Гайдай.

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