Дороги, мосты, водоснабжение: Критическую инфраструктуру Луганщины планируют восстановить за три года

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай считает, что восстановить критическую инфраструктуру региона возможно в течение трех лет. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».



По словам Гайдая, в 2020 году в области уже восстановили больше дорог, чем за предыдущие шесть лет.



«Работаем над важным транспортным проектом – Старобельским треугольником, который объединяет три ключевых города. Всего в этом году планируем начать, а в следующем – завершить ремонт основных магистралей области. Далее займемся второстепенными направлениями», – сказал глава ОГА.



Он отметил, что из-за низкого качества дорог регион ежегодно теряет только на таможенных услугах порядка 500 миллионов гривен.



«Это практически еще один дорожный фонд, который наши перевозчики оставляют в Харьковской и Донецкой областях. Наша цель – сохранить эти средства для региона», – добавил Гайдай.



Он также рассказал, что разрабатывается программа ремонта мостов, поскольку 80% из них в критическом состоянии. Кроме того, в области собираются в этом году запустить троллейбусную линию между Северодонецком и Лисичанском. Далее она будет продолжена до Рубежного.



«Важно обеспечить в области полноценное железнодорожное сообщение. Нельзя допустить, чтобы новые дороги разбивались фурами с зерном. Построив железнодорожную колею, которая соединяет восточную часть области с общеукраинской сетью дорог, создадим экономически выгодный маршрут для транспортировки сельскохозяйственной продукции. Так обеспечим аграриям конкурентную логистику и сохраним дороги», – поделился планами Сегрей Гайдай.



Глава ОГА рассказал, что через месяц будет завершен ремонт шлюза в Старобельске: «Это важный для людей проект. Река мелеет и людям не хватает воды не только на орошение, но и просто для пляжного отдыха».



Пилотным проектом в водном хозяйстве, отметил Гайдай, станет модернизация Попаснянского водоканала. Уже получен положительный ответ от французских партнеров о выделении 70 миллионов евро, проект обоснован экономически и экологически.



«Инженерные коммуникации в области проецировались для индустриального региона и были рассчитаны на потребление промышленных предприятий. Большинство заводов давно закрыты. Но воду до сих пор качают гигантские компрессоры по огромным трубам. Такого расточительства не выдержит ни одна экономическая модель», – добавил глава Луганщины.