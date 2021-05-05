Свыше 1800 человек и боевая техника: «ДНР» провела репетицию парада в центре Донецка

Военная техника «ДНР» на репетиции парада в Донецке

Сегодня, 5 мая, группировка «ДНР» провела в Донецке репетицию военного парада. Участие в ней принял глава «ДНР» Денис Пушилин, сообщает его пресс-служба.



Пушилин заявил, что 9 мая количество участников парада составит более 1 800 человек, также в нем будет задействовано более 70 единиц техники, в том числе новой.

«И это не только новые автомобили УАЗ "Патриот" мобильных рот. Это также и плавающие транспортеры», – уверяет глава «ДНР».



По словам Пушилина, в военном параде пройдет и «расчет военнослужащих первого призыва».

На фото репетиции парада видно, что ни на ком из участников нет защитных масок, не соблюдается безопасная дистанция. О том, как парад соотносится с эпидемической ситуацией, вообще не упоминается.

В то же время сегодня «минздрав ДНР» опубликовал предупреждение о том, что в связи с распространением коронавируса «настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры», в частности «соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах».

На время проведения репетиции движение в центре Донецка было ограничено, следующие тренировки пройдут 7 мая. В «ДНР» анонсируют, что они будут проведены с привлечением боевой техники, стоящей на вооружении «народной милиции».

«ДНР» и «ЛНР» каждый год выводят на парады ко Дню победы тяжелую военную технику. Миссия ОБСЕ констатировала, что это нарушает Минские договоренности, согласно которым данные единицы техники должны быть отведены за соответствующие линии.