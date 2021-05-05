«ЛНР» отменила массовые мероприятия на 9 мая, оставила только военный парад

В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» отменила все массовые мероприятия по случаю Дня победы, за исключением военного парада в Луганске. Акцию «Бессмертный полк» проведут 9 мая в онлайн-формате.



Полевые кухни отменены, а так называемый военно-патриотический парк «Патриот» на территории бывшего Луганского аэропорта будет работать 12 мая в закрытом режиме.



Отмена всех массовых мероприятий связана с пандемией коронавируса.

Группировка «ДНР» ранее заявила, что проведет военный парад, а также другие мероприятия к 9 мая.

В прошлом году «Л-ДНР» также проводили мероприятия по случаю 9 мая. Тогда «ДНР» и «ЛНР» провели онлайн часть массовых мероприятий, а часть была заявлена с соблюдением социальной дистанции и в масках.



Скопление военной техники, запущенной Минскими соглашениями, в Донецке и Луганске является нарушением мирных договоренностей.