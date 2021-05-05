«ЛНР» лишила свободы жительницу Луганска на 14,5 лет по обвинению в «госизмене»

Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил жительницу Луганска к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в госизмене, а также хранении и контрабанде наркотиков.



Утверждается, что в 2020 году женщина привезла из Счастья крупную партию метадона и спрятала ее в тайник, а затем пыталась переместить товар в Луганск, однако была задержана «МГБ ЛНР».



Также ей вменяют передачу куратору из СБУ сведения об известных ей сотрудниках «правоохранительных органов» группировки «ДНР».



В «генпрокуратуре» заявили, что обвиняемая способствовала раскрытию агентурной сети СБУ.