Блинкен: США работают над тем, чтобы Украина могла себя защитить от агрессии РФ

США вместе с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла себя защитить от агрессии российской агрессии. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Зеленским.



Блинкен отметил, что США наблюдает за угрозами, которые исходят со стороны России. Он подчеркнул, что концентрация российских сил на границе с Украиной наибольшая с 2014 года.



«Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России», — сказал госссекретарь.



Кроме этого, он заверил в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных штатов и стран «Большой семерки».



«Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены стран G7, с заседания которой я только что вернулся, из Лондона», — сказал Блинкен.