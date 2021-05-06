Ермак анонсировал встречу политсоветников «нормандской четверки» на май, но дата пока неизвестна

Очередной раунд переговоров между политическими советниками «нормандской четверки» относительно продления режима прекращения огня на Донбассе запланирован на май. Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца. Пока нет точной даты. Возможно, это будет даже не одна встреча. Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата», — рассказал Ермак.



Предыдущая встреча политических советников «нормандской четверки» состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.



Политические советники поручили проработать в рабочей подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы соответствующие решения, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.



На встрече ТКГ 28 апреля рабочая подгруппа по безопасности не смогла договориться о перемирии на Донбассе из-за разных позиций по тексту заявления о прекращении огня.