Президент Зеленский подписал закон о декретном отпуске для отцов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает право отцу на отпуск по уходу за ребенком, передает пресс-служба главы государства.



Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» № 1401-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.



«Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета. Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Поэтому в случаях, когда мать ребенка, например, является самозанятым лицом или ФОПом, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком», – пояснили в Офисе президента.



Закон, который подписал президент, вводит новый вид отпуска – одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.



Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.



Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.



Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

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