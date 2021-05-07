Зеленский озвучил Блинкену новый элемент стратегии по Донбассу, рассказал глава МИД

Президент Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 6 мая озвучил новый элемент стратегии по решению конфликта на Донбассе и передал его на рассмотрение американской администрации.



Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Стратегия [по Донбассу] нужна. Сегодня президент озвучил один новый элемент — передал его на рассмотрение американской стороне — того, что можно сделать с Донбассом», — сказал он в эфире передачи «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



Кулеба уточнил, что речь не идет о создании новой комплексной стратегии по Донбассу. По его словам, Украина остается в логике Нормандского формата и Минских соглашений.



«Сейчас главное — как США могут помочь заставить Россию выполнить Минские соглашения и конструктивно себя вести в Нормандском формате», — подчеркнул глава МИД.



Он дал понять, что о вхождении США в Нормандский формат, что ранее неоднократно предлагал Зеленский, пока речи не идет. «Даже не входя формально в [Нормандский] формат, США имеют достаточно возможностей помочь с этим процессом», — резюмировал Кулеба.



На уточняющий вопрос, шла ли речь во время переговоров с Блинкеном о возвращении должности спецпредставителя США по Украина, глава МИД ответил, что да. «Мы озвучили свое видение этого вопроса. Госсекретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся с ответом», — добавил Кулеба.