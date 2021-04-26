Зеленский предложил включить в Нормандский формат по Донбассу США, Британию и Канаду

Президент Владимир Зеленский считает необходимым внести изменения в Минские соглашения и расшить число участников переговоров в Нормандском формате за счет включения туда США, Великобритании и Канады. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.



«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», — отметил Зеленский.



Он добавил, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что украинскую сторону «не волнует место проведения, речь идет о содержании». При этом украинский президент отверг предложение Путина, который рекомендовал Киеву для решения конфликта на Донбассе начать вести переговоры с глава группировок «ДНР» и «ЛНР».