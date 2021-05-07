«Незыблемая солидарность». Кулеба оценил визит глав МИД стран Бенилюкса на Донбасса

Главы МИД стран Бенилюкса у КПВВ в Счастье. Фото: ГСЧС

Визит министров иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов на Донбасс демонстрирует «незыблемую солидарность с Украиной» на фоне дестабилизирующих действий РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Рад приветствовать в Киеве коллег из Бельгии Софи Вильмес, Люксембурга Жана Ассельборна и Нидерландов Стефа Блока. Их визит, и особенно поездка к линии разграничения в Луганской области вчера, демонстрирует незыблемую солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России», — написал министр в Twitter в пятницу.



Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, иностранная делегация совершила поездку на КПВВ «Счастье» в Луганской области. В мероприятии также приняли участие замглавы МИД Украины Василий Боднар, руководство Объединенных сил, глава области.



Главы МИД поинтересовались регламентом работы КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока, интересовались трудностями, с которыми сталкиваются люди при пересечении линии соприкосновения.



Так, министрам должили, что за 7 месяцев функционирования КПВВ в Счастье незаконные вооруженные формирования не пропустили никого как на временно оккупированную территорию, так и в обратном направлении. Также иностранной делегации рассказали, что НВФ «часто прибегают к провокациям».



«Со своей стороны министры иностранных дел заверили, что обязательно донесут правдивую информацию о ситуации на Донбассе европейскому сообществу и выразили всестороннюю поддержку от имени правительств своих стран», — говорится в сообщении ГПСУ.