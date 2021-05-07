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Требуют отдать долги по зарплате: На Донбассе бастуют горняки государственных шахт

Обновлено
07 мая 2021, 10:37

Требуют отдать долги по зарплате: На Донбассе бастуют горняки государственных шахт

В Донецкой и Луганской областях горняки трех государственных шахт протестуют с требованиями выплатить долги по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В Луганской области с 5 мая в забое на глубине 900 метров оставались 15 горняков шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь».

«Шахтеры требуют выплаты зарплатного долга, который по состоянию на сегодня по ГП "Первомайскуголь" достиг 127 миллионов 400 тысяч гривен. А также требуют повышения окладов, потому что из-за бесконечных простоев предприятия, его регулярного обесточивания, людям выписывают мелочь. Подсчитали на лопате, что в мае работникам 2,3 разряда будет начислена зарплата 6000 гривен. Но госчиновникам премий не урезают. Не по вине же работников госшахты все время находятся в условиях отключения электроэнергии, простоя и аварийности», – написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, работники шахты «Горская» получили только часть зарплаты за январь, с ними не рассчитались за февраль, март и апрель.

Кроме того, горняки недовольны обеспечением государственных угледобывающих предприятий средствами индивидуальной защиты. На почти 1100 подземных рабочих на госпредприятии в наличии есть только 180 самоспасателей.

«Протестующим привезли еду и теплую одежду. Рядом с ними находятся бойцы горноспасательной службы, дежурит врач. Однако ничто не может изменить ту нагрузку на здоровье, которое сейчас получают люди, сутками находясь в подземных условиях шахты: среди пыли, без свежего воздуха, в замкнутом пространстве, где помимо прочего, бегают крысы», – рассказал Волынец.

По его информации, 6 мая у одного из участников подземного протеста на «Горской» резко ухудшилось самочувствие, его подняли на поверхность.

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Волынец с возмущением отмечает, что семьи участников акции протеста посещают работники полиции и собирают данные на горняков.

В то же время в полиции Луганской области сообщили, что по факту невыплаты горнякам шахты «Горская» зарплаты открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат). В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в том числе опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.

На Донетчине, как сообщил глава НПГУ Михаил Волынец, протестуют горняки шахты «Краснолиманская»: 6 мая 2-я смена отказалась спускаться в шахту из-за долгов по зарплате. А на шахте «Котляревская» ГП «Селидовуголь» с 5 мая горняки отказываются спускаться в забой, требуя рассчитаться с зарплатными долгами. Предприятие находится в режиме простоя. Долг перед ГП «Селидовуголь» достиг 242 миллионов гривен.

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