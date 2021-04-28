Волынец: Задолженность по зарплате на госшахтах превысила 1,4 миллиарда гривен

Долги по зарплате на государственных шахтах в Украине превысили 1,4 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец в эфире телеканала «Рада».



«В угольной отрасли на государственных шахтах задолженность на сегодня составляет 1 миллиард 412 миллионов гривен», – сказал Волынец.



По его словам, сейчас решение вопросов выплаты задолженности происходит от забастовки до забастовки или через суды, в индивидуальном порядке. Однако по истечении года даже в суд уже обратиться нельзя.



«Через год уже не имеешь право обратиться с иском в суд. Закладывают такие нормы: можно не платить зарплату людям, а просто начислять, чтобы они ходили на работу. Прошел год – и ты не имеешь уже права обратиться в суд», – рассказал глава НПГУ.



Кроме того, добавил Волынец, сейчас готовится законопроект о решении трудовых споров и конфликтов, который будет называться «О забастовках и локаутах». Он дает дополнительные рычаги давления работодателям.



«Они с одной стороны говорят: "Благо, что мы упрощаем процедуру вхождения в трудовой конфликт". Подал заявку о том, что на предприятии будет забастовка, – и через пять дней можно вступить в саму процедуру, то есть начинать забастовку. Но работодателяю в противовес дается право применения локаута. Локаут – это право работодателя уволить всех наемных работников на своем предприятии и набрать штрейкбрехеров (людей, которые не поддерживают забастовщиков и занимают сторону администрации во время конфликта – Ред.). То есть работодатель сможет нарочно провоцировать людей к забастовке, и потом их увольнять», – подчеркнул глава НПГУ.

На шахте «1-3 Новогродовская» в Донецкой области продолжают бастовать шахтеры, предприятие переведено в режим простоя. Горняки требуют погасить задолженность по зарплате за февраль и март текущего года, которая составила 91 миллион гривен.