Двух заместителей мэров на Донетчине подозревают в коррупции при строительстве спорткомплекса

Служба безопасности Украины разоблачила заместителей двух городских голов в Донецкой области на коррупции при строительстве спорткомплекса. Чиновники «вывели» из государственной программы Минрегионстроя более 700 тысяч гривен бюджетных средств, сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, чиновники заключили договор на строительство спорткомплекса с искусственным покрытием для минифутбола за счет общественной организации. Но после завершения проекта, участники схемы подписали еще одно соглашение на те же работы, однако уже за деньги соответствующей государственной программы.



«Для вывода бюджетных средств в тень злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, которые были фактически реализованы по предварительному договору», – сообщили в СБУ.



По материалам спецслужбы двум заместителям городских голов и одному из руководителей регионального Центра физического здоровья населения сообщено о подозрении по:



– ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),



– ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),



– ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.



Ведется следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.