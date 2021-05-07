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Украинские ученые планируют до конца года разработать вакцину от коронавируса

07 мая 2021, 15:11

Украинские ученые планируют до конца года разработать вакцину от коронавируса

Украинскую вакцину от коронавируса планируют разработать до конца текущего года. Об этом рассказал директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины академик Андрей Сибирный, сообщает пресс-служба НАН.

Он отметил, что над созданием вакцины от коронавируса работают львовские ученые в лаборатории Института биологии клетки НАН. На сегодня они прошли начальные этапы в создании вакцины.

Разработать вакцину от коронавируса планируют до конца этого года, но после этого нужно будет провести ее испытания на лабораторных животных. Ученый пояснил, что для этого нужно использовать трансгенных мышей, которых будут заражать вирусом и вводить им вакцину. Однако сейчас неизвестно, можно ли будет такие исследования провести в Украине.

«Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество», – добавил Андрей Сибирный.

По его словам, при разработке этой вакцины у львовских ученых возникла идея создать еще одну вакцину от коронавируса – в форме таблетки.

«Разработка вакцины в таблетке – это идея для следующего проекта. Сейчас Институт биологии клетки НАН Украины работает над тремя проектами: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров», – отметил Сибирный.

В прошлом году институт победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. В частности, на разработку вакцины от коронавируса львовские ученые получили почти 10 миллионов гривен.

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