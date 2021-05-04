Три группы украинских ученых разработали прототипы вакцин от COVID-19 – Данилов

Украина имеет научный потенциал для создания собственной вакцины от коронавируса, но существует также проблема нежелания половины украинцев вакцинироваться. Об этом пишет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в колонке для «Украинской правды».



Он подчеркивает, что в начале пандемии «недопустимым было такое состояние дел, когда мы должны были месяцами "стоять в очередях", ожидая поставок защитных масок, которые для нас произведут в Китае, и дезинфекторов из Индии». По словам Данилова, в этой ситуации украинский бизнес быстро сориентировался и отреагировал на потребности времени.



Секретарь СНБО считает, что в Украине есть перспектива производства собственной вакцины от коронавируса.



«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3», – отмечает Данилов.



Он считает, что должна быть достигнута автономизация производства внутри страны, когда «государство способно самостоятельно обеспечить безусловный базовый набор безопасности гражданина (питание, лечение, технологии и правопорядок) в условиях кризиса наподобие того, который имеем сегодня, и последующих кризисов, которые, к сожалению, будут возникать и в дальнейшем».



Секретарь СНБО обращает внимание, что по данным различных социологических исследований от 45 до 55% украинцев не планируют проходить вакцинацию.



«Имеем ситуацию, когда одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую часть, и эта проблема также должна стать предметом широкого обсуждения», – резюмирует Алексей Данилов.

До конца текущего года в Украине планируют использовать почти 22 миллиона доз вакцин от коронавируса. Это предусматривает Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год. Всего планируется использовать более 21,9 млн доз вакцин, в том числе 8,9 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,9 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.