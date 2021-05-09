Чуть более 5300 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За субботу, 8 мая, в Украине выявили 5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что на 3 338 случаев меньшк, чем днем ранее. При этом 9 181 человек выздоровел, а 193 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии коронавирус в стране диагностировали у 2 119 510 человек. Из них 1 759 751 пациент выздоровел, а 46 393 пациента скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.



На сегодняшний день в Украине привит 862 641 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы) — 446 человек.