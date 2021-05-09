Как проходит 9 мая в Донецкой области

9 мая в Краматорске

Сегодня Украина отмечает День победы на нацизмом. Как проходит этот день в городах Донецкой области — узнавали журналисты «Новостей Донбасса».



Так, в Славянске около 20 человек провели акцию «Бессмертный полк». Присутствующие на месте депутаты от ОПЗЖ Иван Особой и Евгений Ляховой заявили, что партия не является организатором. Но при этом отметили, что к ним обратились активисты с просьбой помочь в организации.



Колонна участников акции «Бессмертный полк» прошла до памятника воинам-освободителям. На пути завязалась потасовка между проукраинскими активистами и участниками шествия. В ходе драки активисту Василию Хоменко повредили колонку.

В Краматорске торжественно-мемориальное мероприятия ко Дню Победы над нацизмом прошло у постамента «Родина-мать».

В Мариуполе жители города принесли цветы к сгоревшему зданию городского управления милиции.