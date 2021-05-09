«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»

Группировка «ДНР» 9 мая проводит в Донецке военный парад по случаю 76-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.



Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, на мероприятии присутствуют зрители: люди стоят на площади Ленина и вдоль улицы Артема. Собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию, большинство из них без масок. Вместе с тем количество зрителей меньше, чем в доковидные годы.

Открыли парад командиры незаконных вооруженных формирований и глава «ДНР» Денис Пушилин.

Сначала по главной улице Донецка промаршировали члены НВФ. Также в параде участвовали несовершеннолетние члены движения «Юнармия», курсанты и первые призывники.

После этого проехала военная техника. Были как образцы периода Второй мировой войны, так и современное вооружение.



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