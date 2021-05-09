Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру объявил о своем уходе из клуба

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру объявил о своем уходе из клуба. Это произошло после последнего матча сезона против «Ингульца», в котором «горняки» победили со счетом 1:0.



«Очень счастлив, что представлял такой клуб, как "Шахтер". Это очень большая честь для меня. Спасибо большое за вашу искренность, за то, как меня поддерживали. Пусть все хорошие моменты запомнятся вам и фанам "Шахтера"», — сказал Каштру в эфире программы «Тур Online» на канале «Футбол 1».



Португальский специалист уточнил, что это прощание с клубом.



«Не могу сейчас делать более глубокий анализ, нужно намного больше времени. Хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед. Поздравить президента за ту смелость, которая у него есть, удерживать такой проект, развивать его», — подчеркнул Каштру.



Луиш Каштру возглавил «Шахтер» в 2019 году сменив на посту главного тренера своего земляка Паулу Фонсеку. Каштру привел «Шахтер» к чемпионству в 2020 году. В этом сезоне он не смог повторить успех, уступив первое место «Динамо».



Соглашение Каштру с «Шахтером» действует до июня 2021 года. Ранее португальские СМИ сообщили, что контракт не будет продлен.