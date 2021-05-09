Ахметов исключил назначение Срны главным тренером «Шахтера» в ближайшее время

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов в интервью каналу «Футбол 1» подтвердил, что клуб не стал предлагать Луишу Каштру продлить контракт. Также Ахметов исключил назначение Дарио Срны главным тренером «Шахтера» в ближайшее время.



На вопрос, возможно ли, что в будущем Срна возглавит «Шахтер», Ахметов ответил: «Конечно, почему нет? Все возможно. Именно на этом этапе у нас немного другие идеи. А Дарио молодой».



Президент клуба отметил, что у него не было разговора с Срной о тренерской карьере. «Он сделал для Шахтера очень-очень много. И еще очень-очень много сделает. И он точно не возьмет на себя то, с чем не справится. Поэтому вы не думайте, что я сказал: «Дарио Срна, я хочу, чтобы завтра ты был главным тренером». Я ему пожелал удачи или позора? Если он с этим справится — значит, он будет великим тренером, а если он не справится — значит, он скажет: «Президент, вы меня пригласили и мне было неудобно вам отказать, а в итоге я встретился с тем, с чем не хотел бы встречаться», — подчеркнул Ахметов.



Сейчас легенда «горняков» Дарио Срна является директором по футболу в «Шахтере».



«И я хочу сказать, что в своем качестве он принесет еще очень много пользы для Шахтера. Он помогает мне сегодня. Я с Дарио практически каждый день на связи и каждый день он честен. И не так, что мне говорит "хорошо", а Каштру говорит "плохо". Он имеет мужество говорить честно. А все-таки честность — это продукт, который не портится», — резюмировал Ахметов.