Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Чуть более 2200 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

11 мая 2021, 08:23

Чуть более 2200 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За понедельник, 10 мая, в Украине выявили 2 208 новых случаев коронавируса, что на 609 меньше, чем днем ранее. При этом 8 617 человек выздоровели, а 119 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 124 535 человек. Из них 1 777 370 пациентов выздоровели, а 46 631 человек скончался.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Вчера было проведено 21 974 тестирования.

В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

10 мая 2 194 человека получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 865 590 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 695 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
09:26
«ЛНР» заявила о восьми заболевших COVID-19
23:15
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
22:21
Главные новости Донбасса за неделю
20:13
СМИ узнали сумму, которую «ДНР» потратила на празднование 9 мая
12:40
«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
15:15
«ДНР» откроет на один день пункт пропуска под Донецком
14:48
«ДНР» все же допустила массовое скопление людей перед Днем победы
11:33
«ДНР»: 13 смертей от COVID-19 за сутки
все новости
09:24
Новые обстрелы на Донбассе: сводка за 10 мая
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:23
Чуть более 2200 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
23:34
СБУ объявила о задержании разведчика «ДНР» на Донбассе
22:09
Байден выразил уверенность в проведении встречи с Путиным
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
20:28
Кабмин собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
17:52
Боевики дважды нарушили режим «тишины» с начала суток
16:19
СМИ: Путин остается на жесткой самоизоляции даже после прививки от COVID-19
14:50
В РФ нашли пропавшего экс-главврача больницы, куда госпитализировали Навального после отравления
13:00
В полиции рассказали о нарушениях 8 и 9 мая: открыто 13 уголовных производств
12:14
Нидерланды подают иск против РФ за сбитие рейса MH17
12:00
ГПСУ: РФ препятствовала совместным учениям Украины и США в Черном море
все новости
ВИДЕО
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция