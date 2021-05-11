Чуть более 2200 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За понедельник, 10 мая, в Украине выявили 2 208 новых случаев коронавируса, что на 609 меньше, чем днем ранее. При этом 8 617 человек выздоровели, а 119 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 124 535 человек. Из них 1 777 370 пациентов выздоровели, а 46 631 человек скончался.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.



Вчера было проведено 21 974 тестирования.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



10 мая 2 194 человека получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 865 590 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 695 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.