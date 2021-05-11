Записавшимся на вакцинацию от COVID-19 через «Дію» будут делать прививки по выходным

Те украинцы, кто записался на вакцинацию от коронавируса через приложение «Дія», смогут получить прививки в выходные дни. Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с заболеваемостью COVID-19, передает пресс-служба главы государства.



Президент поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова по внедрению отдельных дней, а именно – выходных, для вакцинации записавшихся через «Дію». Таких пока 532 тысячи человек.



На совещании отмечалось, что ведется работа по имплементации «ковидных паспортов». Правительство Украины ожидает европейские образцы, чтобы согласовать с ними собственные документы.



Кроме того, рассматривался вопрос о введении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 года в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме начнет работать с 1 сентября текущего года.

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