Ахметов все еще отказывается посещать матчи «Шахтера», хоть «уже сто раз пожалел»

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил, что по-прежнему не намерен ходить на матчи своей команды, поскольку такое обещание дал после начала конфликта на Донбассе 7 лет назад.



«Пока нет [не буду посещать матчи]. Я уже сто раз пожалел, что я пообещал [болельщикам не ходить на матчи, пока "Шахтер" не вернется в Донецк]. Конечно, хотелось прийти на какие-то матчи Лиги чемпионов — важные матчи были», — сказал Ахметов в интервью телеканалу «Футбол 1», полная версия которого опубликована сегодня.



По словам олигарха, он очень болезненно пережил отъезд из Донецка. «20 мая будет 7 лет, как меня нет в Донецке. Это мой город, который я любил, люблю и всегда буду любить. Мы всегда жили в Донецке, ходили на "Донбасс Арену". Перед игрой была традиция — я приходил на тренировку и общался с журналистами. Я отвечал на все вопросы. После игры я выходил и что-то комментировал», — вспомнил Ахметов.

При этом президент «Шахтера» заверил, что не «охладел к футболу».



«Болельщики точно в такой же ситуации. Наши болельщики не могут прийти на стадион — это даже до ковида. К сожалению, на сегодняшний день еще и ковид вмешался в нашу жизнь. Но я ни одного матча не пропустил, футбол любить меньше не стал, "Шахтер" меньше любить не стал», — подчеркнул Ахметов.



Он рассказал, что после вынужденного переезда из Донецка все матчи «Шахтера» смотрит по телевизору.



«Вы не думайте, что это легко и просто. Когда твоя команда играет, но ты не можешь пойти на стадион — это не есть хорошо. Надеюсь, наступит все-таки тот день, когда наступит мир в нашей стране — «Шахтер» вернется на «Донбасс Арену» и мы проведем там первый официальный матч с киевским «Динамо», — резюмировал Ахметов.



