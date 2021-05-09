Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Сдавал ПЦР каждый день». Ахметов заявил, что не болел коронавирусом и намерен вакцинироваться

09 мая 2021, 22:45

«Сдавал ПЦР каждый день». Ахметов заявил, что не болел коронавирусом и намерен вакцинироваться

Ринат Ахметов. Фото: «Футбол 1» Ринат Ахметов. Фото: «Футбол 1»

Бизнесмен, президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил, что не болел коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью программе «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».

Также миллиардер рассказал, что была ситуация, когда оказалось, что он контактировал с заболевшим.

«У меня было общение и выяснилось, что этот человек был инфицирован и заболел. Потом на следующий день, когда позвонил и сказал мне об этом, то мое лицо бы украсило любые поминки. Я уже чувствую, что все симптомы у меня собрались в одну секунду. Я чувствую, все болит. Начинаю проверять, десять раз проверил, все хорошо, все нормально. Но в итоге, как сейчас помню, это было 7 марта, я сдал ПЦР и тест показал положительный результат. Ну я уже чувствую, что все, температура. А до этого симптомов не было. На следующий день опять сдаю — опять положительный. Ну все, думаю, у меня положительный тест», — вспомнил Ахметов.

Он отметил, что отслеживал свое самочувствие, меряя сатурацию и делая ПЦР-тесты.

«Начинаю мерять сатурацию: раз меряешь, там одно показывает, второй — второе показывает, третий — третье показывает. У меня 3 или 4 разных прибора на каждом пальце — и сидишь сутками меряешь. В итоге, по большому счету, ничего нет. Думаю, может в легкой форме что-то проходит. Потом прошло дней 4-5, думаю: дай-ка сдам ПЦР, сдал — все нормально, отрицательный. Ну, думаю, что-то не так, теперь не знаешь, чему верить. И каждый день я начал сдавать ПЦР в течение 10-15 дней. Все время — отрицательный. То есть, я отделался легким испугом. Но я хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали положительный и ты идешь, я как сейчас помню, вот тут ребро закололо, а я думаю: "Ух, ты, ты смотри, как работает, как работает! Ребра выламывает"», — подчеркнул Ахметов.

На вопрос будет ли он делать прививку от ковида, президент «Шахтера» ответил: «Ну, говорят, что нужно всем прививаться... Уже практически принял [решение], жду момента».

Читайте также:

Ахметов исключил назначение Срны главным тренером «Шахтера» в ближайшее время

Еще по теме

Люди
Ринат Ахметов
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:15
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
22:21
Главные новости Донбасса за неделю
20:13
СМИ узнали сумму, которую «ДНР» потратила на празднование 9 мая
12:40
«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
15:15
«ДНР» откроет на один день пункт пропуска под Донецком
14:48
«ДНР» все же допустила массовое скопление людей перед Днем победы
11:33
«ДНР»: 13 смертей от COVID-19 за сутки
10:07
«ЛНР»: Одна смерть и 16 новых заболевших ковидом
22:31
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Донецке и Минеральном
21:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 мая
16:52
В «ЛНР» призвали не посещать парад 9 мая, но проводить его будут
15:25
СБУ отказалась комментировать проекты обращений «ДНР» к Путину
все новости
23:18
В РФ пропал бывший главврач больницы, в которую отвезли Навального после отравления
23:15
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
22:45
«Сдавал ПЦР каждый день». Ахметов заявил, что не болел коронавирусом и намерен вакцинироваться
22:27
Ахметов исключил назначение Срны главным тренером «Шахтера» в ближайшее время
22:21
Главные новости Донбасса за неделю
21:27
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру объявил о своем уходе из клуба
20:52
В Украину прибыло еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac
20:13
СМИ узнали сумму, которую «ДНР» потратила на празднование 9 мая
18:20
Иванова: «Л-ДНР» передали списки на обмен удерживаемыми лицами
18:01
Путин на параде ко Дню Победы не упомянул о союзниках СССР
17:59
На Донбассе сегодня сохранялось перемирие
17:23
Миссия ОБСЕ не смогла запустить беспилотники из-за глушения
15:48
На Донетчине — почти тысяча новых случаев коронавируса за двое суток
14:37
Житель Попасной вышел на улицу с флагом СССР: Открыто уголовное производство
13:22
На Луганщине начато уголовное производство из-за долгов по зарплате на ГП «Первомайскуголь»
все новости
ВИДЕО
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция