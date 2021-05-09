«Сдавал ПЦР каждый день». Ахметов заявил, что не болел коронавирусом и намерен вакцинироваться

Ринат Ахметов. Фото: «Футбол 1»

Бизнесмен, президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил, что не болел коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью программе «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».



Также миллиардер рассказал, что была ситуация, когда оказалось, что он контактировал с заболевшим.



«У меня было общение и выяснилось, что этот человек был инфицирован и заболел. Потом на следующий день, когда позвонил и сказал мне об этом, то мое лицо бы украсило любые поминки. Я уже чувствую, что все симптомы у меня собрались в одну секунду. Я чувствую, все болит. Начинаю проверять, десять раз проверил, все хорошо, все нормально. Но в итоге, как сейчас помню, это было 7 марта, я сдал ПЦР и тест показал положительный результат. Ну я уже чувствую, что все, температура. А до этого симптомов не было. На следующий день опять сдаю — опять положительный. Ну все, думаю, у меня положительный тест», — вспомнил Ахметов.



Он отметил, что отслеживал свое самочувствие, меряя сатурацию и делая ПЦР-тесты.



«Начинаю мерять сатурацию: раз меряешь, там одно показывает, второй — второе показывает, третий — третье показывает. У меня 3 или 4 разных прибора на каждом пальце — и сидишь сутками меряешь. В итоге, по большому счету, ничего нет. Думаю, может в легкой форме что-то проходит. Потом прошло дней 4-5, думаю: дай-ка сдам ПЦР, сдал — все нормально, отрицательный. Ну, думаю, что-то не так, теперь не знаешь, чему верить. И каждый день я начал сдавать ПЦР в течение 10-15 дней. Все время — отрицательный. То есть, я отделался легким испугом. Но я хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали положительный и ты идешь, я как сейчас помню, вот тут ребро закололо, а я думаю: "Ух, ты, ты смотри, как работает, как работает! Ребра выламывает"», — подчеркнул Ахметов.



На вопрос будет ли он делать прививку от ковида, президент «Шахтера» ответил: «Ну, говорят, что нужно всем прививаться... Уже практически принял [решение], жду момента».