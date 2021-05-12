Донецкая, Луганская и большинство других областей находятся в «желтой» зоне карантина

Все регионы Украины, за исключением двух областей, находятся в «желтой» зоне карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.



В «оранжевой» остаются Николаевская и Черкасская области. В этих регионах превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования.



12 мая в «желтую» зону карантина перевели Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую области.



При этом ни один из регионов не включен в «красную» или «зеленую» зону. Также ни в одной из областей не превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19.