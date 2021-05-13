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Зеленский: В Украине создадут университет для подготовки специалистов кибербезопасности

13 мая 2021, 12:16

Зеленский: В Украине создадут университет для подготовки специалистов кибербезопасности

В Украине будет создано учебное учреждение по подготовке специалистов в сфере кибербезопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации киберцентра UA30.

Он положительно оценил проект киберцентра и отметил, что это первый подобный проект в Украине, но количество таких команд нужно увеличивать.

«Считаю, что в целом это витрина того, что Украина действительно меняется, и не только на словах, учитывая, что открываются такие центры», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжаться.

«У нас большие планы по подготовке таких специалистов, скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов по кибербезопасности. Это также очень важно, потому что сейчас вы берете молодых профессионалов с рынка труда, а Украина должна растить таких профессионалов с 15-16 лет, чтобы они никуда не уезжали, а предлагать им тут реальную работу, и они обеспечивали бы нам безопасную жизнь», – сказал президент.

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