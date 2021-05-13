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В рамках обмена пленными Украина просит вернуть около 100 человек

13 мая 2021, 15:58

В рамках обмена пленными Украина просит вернуть около 100 человек

Украина просит вернуть около 100 человек в рамках обмена пленными с неподконтрольными правительству районами Донецкой и Луганской областей. Большинство из них – военнослужащие. Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы просим вернуть более 90 человек. Это первый обмен, который мы планируем, под 100 человек. Это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», – пояснил он.

Арестович уточнил, что в ОРДЛО, в оккупированном Крыму и в России, удерживаются до 260 украинцев. Конкретное местонахождение некоторых из них неизвестно.

При этом он не смог назвать дату нового обмена пленными, отметив, что его тормозит Россия.

«Ждать обмена пока я не вижу перспектив. Пока Российская Федерация привязывает обмен пленными к политическим уступкам», – добавил советник украинской делегации в ТКГ.

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