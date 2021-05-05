«ДНР» заявила, что впервые за полтора года получила от Украины список на обмен пленными. Арестович уличил во лжи

Группировка «ДНР» заявила, что впервые за последние полтора года получила от украинской стороны список для обмена пленными. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе «Новостям Донбасса» сообщили, что списки направлялись регулярно с июня прошлого года.



«Уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова заявила, что группировка получила и начала проработку «нового официального списка разыскиваемых Украиной граждан, который может стать основой для будущего обмена пленными».



«Три недели назад Украина направила в наш адрес список лиц, разыскиваемых на территории ДНР. В нем – 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос», – цитируют Морозову местные интернет-ресурсы.



Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в связи с этим заявлением подчеркивает, что обвинения «ДНР» в неподаче списков удерживаемых лиц – ложные.



«Каждый месяц, начиная с 19 июня 2020 года, отправляем им списки. А не подают как раз они. Чистая ложь с их стороны», – сказал Арестович «Новостям Донбасса».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что по данным на 20 апреля, на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса незаконно удерживаются 280 граждан Украины, еще 258 значатся пропавшими без вести. Она подчеркнула, что украинская сторона подготовила и передала все списки в Донецк и Луганск как официальным порядком, так и неофициально, в рамках мандата омбудсмена. Но в целом, по словам Денисовой, относительно перспектив обмена пока особых надежд нет, потому что РФ блокирует этот вопрос.



Еще летом 2020 года украинская сторона сообщала, что передала в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от группировок «Л-ДНР», которые курирует Россия.