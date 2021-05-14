Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо

Кабинет министров Украины на заседении сегодня, 14 мая, принял решение о введении государственного регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики, торговли и развития сельского хозяйства Украины.



Кабмин принял постановление, которым ввел предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина. Продавцы топлива должны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены на топливо, которое реализуется через сеть АЗС.



Предельный уровень торговой надбавки установлен в следующих размерах:



– не более 7 гривен (включая НДС) на 1 литр для дизельного топлива;



– не более 5 гривен (включая НДС) на 1 литр для автомобильных бензинов.



Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензинов – 30,22 гривен за литр.



«Такие максимальные торговые надбавки предложены на основании проведенного анализа маржинальности розничной продажи топлива, исходя из данных международных информационных агентств о стоимости горючего на европейских биржах, открытых статистических данных и открытых данных украинских информационных агентств по розничной стоимости горючего за последние 3 года», – отметили в Минэкономики.



Постановление вступает в силу со следующего дня после опубликования, то есть с 15 мая.