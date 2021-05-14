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«Мы говорим – прощайте»: Зеленский прокомментировал решение СНБО о санкциях против криминалитета

14 мая 2021, 18:49

«Мы говорим – прощайте»: Зеленский прокомментировал решение СНБО о санкциях против криминалитета

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решения Совета национальной безопасности и обороны по введению санкций против криминальных авторитетов и «воров в законе». Видеообращение по итогам заседания СНБО в пятницу опубликовала пресс-служба главы государства.

«После принятия закона о "ворах в законе", стратегии борьбы с организованной преступностью и 9 месяцев работы применены персональные санкции против 557 "воров в законе", известных в мире. Большинство из них находится сейчас не в Украине, а количество тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилась вдвое, с 34 до 17 человек. Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю», – сказал Зеленский. 

По его словам, против лиц, которые попали под санкции, применено: блокировка активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении визы, справки о постоянном проживании, в продолжении срока пребывания в Украине, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.

«Одним словом, тем, кто не в Украине, – нечего сюда приезжать, а тем, кто в Украине, – нечего здесь задерживаться», – сказал Зеленский. 

Президент добавил, что такой же пакет санкций введен в отношении 111 иностранцев – лидеров преступных группировок, криминальных авторитетов. «Мы не говорим вам до свидания, мы говорим – прощайте», – подчеркнул Зеленский.

 

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