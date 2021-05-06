Зеленский и Блинкен рассказали, что значительное количество войск РФ остается у границы Украины

Угроза военной агрессии России против Украины остается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



«Россия отвела некоторую часть войск и техники, но значительная часть сил остается на границе с Украиной. РФ имеет возможность агрессивно действовать за очень короткое время», — сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.



Блинкен отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией.



В свою очередь Зеленский рассказал, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также у границ Украины сконцентрировано 75 тысяч российских военных.



«Мы отмечаем — и наша разведка, и наши профессиональные военные — мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть», — добавил президент Украины.