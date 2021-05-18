На Донетчине за сутки подтвердили 428 случаев ковида, умерли еще 35 человек

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 428 случаев заболевания коронавирусом. От осложнений умерли 35 пациентов, заболевших раннее. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксирован 86 849 случаев заболевания COVID-19. Из них 74 683 человека выздоровели, 2061 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки за сутки получили 716 человек, вторую — 356. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 41 451 человек, вторую — 493 человека.