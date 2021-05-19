Более 5 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 18 мая, в Украине выявили 5 138 новых случаев коронавируса — это на 1 043 больше, чем днем ранее. При этом 17 102 человек выздоровел, а 227 умерли.



Такие данные министерства здравоохранения приводит проект «Коронавирус Инфо».



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 165 233 человека. Из них 1 899 446 пациентов выздоровели, а 48 696 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), городе Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.



Вчера провели 77 685 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.