Чуть более 4 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 17 мая, в Украине выявили 4 095 новых случаев коронавируса — это на 1959 больше, чем днем ранее. При этом 17 751 человек выздоровел, а 285 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 160 095 человек. Из них 1 882 344 пациента выздоровели, а 48 469 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), городе Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.



Вчера провели 61 110 тестирований.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.



17 мая, по данным Минздрава, 17 232 человека получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 948 332 человека вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 27 454 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.