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ОБСЕ подтвердила гибель пенсионера в Донецке от обстрела

19 мая 2021, 09:56

ОБСЕ подтвердила гибель пенсионера в Донецке от обстрела

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выяснила детали гибели 81-летнего мужчины вследствие обстрела на окраине микрорайона Трудовские Петровского района Донецка. 

Как отмечается в отчете миссии, через два дня, 10 мая, на улице Томской, 10, наблюдатели разговаривали с внуком погибшего. По его словам, вечером 8 мая он находился в доме приятеля на той же улице, когда услышал поблизости обстрел. Он добавил, что услышав взрыв, он побежал к своему дому, а прибежав туда увидел, что тело его деда лежит на земле во дворе.

17 мая сотрудники морга в Донецке сообщили команде СММ, что пенсионер умер от осколочных ранений 8 мая.

Ранее о гибели этого 81-летнего мужчины сообщала группировка «ДНР».

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