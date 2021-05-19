ОБСЕ подтвердила гибель пенсионера в Донецке от обстрела

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выяснила детали гибели 81-летнего мужчины вследствие обстрела на окраине микрорайона Трудовские Петровского района Донецка.



Как отмечается в отчете миссии, через два дня, 10 мая, на улице Томской, 10, наблюдатели разговаривали с внуком погибшего. По его словам, вечером 8 мая он находился в доме приятеля на той же улице, когда услышал поблизости обстрел. Он добавил, что услышав взрыв, он побежал к своему дому, а прибежав туда увидел, что тело его деда лежит на земле во дворе.



17 мая сотрудники морга в Донецке сообщили команде СММ, что пенсионер умер от осколочных ранений 8 мая.



Ранее о гибели этого 81-летнего мужчины сообщала группировка «ДНР».