«ДНР» зарегистрировала почти 300 новых случаев заболевания коронавирусом

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявили 289 случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



По состоянию на 19 мая формирование признает 36 150 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 3 010 пациентов. От осложнений скончались 2 699 заболевших.



За сутки выявлено 130 случаев пневмоний, на 8 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 97. Всего на лечении 1764 пациента с пневмониями, из них 715 на кислородной поддержке (+47 за сутки).



Также по результатам проведенных 205 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 48 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1658 таких пациентов.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.