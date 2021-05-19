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Председатель Верховной Рады с главой Сейма Латвии побывали на Донбассе

19 мая 2021, 17:18

Председатель Верховной Рады с главой Сейма Латвии побывали на Донбассе

Глава Сейма Латвийской Республики посетила прифронтовой Донбасс / Фото: Донецкая ОГА Глава Сейма Латвийской Республики посетила прифронтовой Донбасс / Фото: Донецкая ОГА

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе с главой Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце побывали сегодня с рабочим визитом в Донецкой области.

Они посетили прифронтовой поселок Опытное и город Авдеевку.

В Опытном гости осмотрели недавно восстановленный участок линии электроснабжения и пообщались с местными жителями. Люди поделились проблемами, с которыми им приходится сталкиваться из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

Поселок Опытное расположен вблизи от Донецкого аэропорта. В январе 2015 года населенный пункт был обесточен в результате обстрела. Восстановить электроснабжение не удавалось в течение шести лет из-за действий незаконных вооруженных формирований.

Только в апреле этого года через СЦКК удалось получить подтверждение режима тишины. Энергетики проложили кабель, который предоставил Норвежский совет по делам беженцев, установили трансформатор и подключили дома к электросети.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко отметил, что госпожа Мурниеце не впервые посещает Украину и Донбасс в частности. Она положительно отметила динамику развития страны с 2015 года.

Спикерка Сейма Латвийской Республики, говоря о своих впечатлениях от общения с жителями Опытного, отметила: «Есть разные проблемы. Война – самая большая. Их не решишь постановлением... Меня спрашивали жители поселка, могут ли рассчитывать на поддержку. Вы знаете, что Латвия была тоже под оккупацией СССР, и люди тогда тоже спрашивали, когда будем свободны. Ответ на это прост и сложен одновременно: нужно надеяться».

Во время посещения Авдеевки госпожа Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвийская Республика последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и будет делать это и в дальнейшем. «Мы всегда будем рядом с Украиной», – сказала она.

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